Aug 16 (OPTA) - Results and fixtures for the Canada PremierLeague on Sunday (start times are EST) Valour (0) 0 Cavalry (2) 2 Forge (1) 2 Edmonton (0) 0 Tuesday, August 18 fixtures (EST/GMT) Pacific v York9 (1300/1700) Wednesday, August 19 fixtures (EST/GMT) Atlético Ottawa v Valour (1300/1700) HFX Wanderers v Forge (2000/0000) Thursday, August 20 fixtures (EST/GMT) Edmonton v Cavalry (1400/1800)