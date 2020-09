UPDATE 2-Canada PremierLeague Summaries

Sep 5 (OPTA) - Summaries for the Canada PremierLeague on Saturday (start times are EST) Forge (1) 2 Scorers: K. Bekker 8, A. Achinioti-Jönsson 65 Subs used: Choinière 61 (Zajac), Tissot 61 (Krutzen), Sabak 61 (Bekker), Thomas 73 (Mohsen), Wiethaeuper-Balbinotti 73 (Babouli) Valour (2) 2 Scorers: Y. Le Bourhis 14, M. Dyer 27 Yellow card: Aird 43, Gutiérrez 59, Galán 71 Subs used: Campbell 42 (Ohin), Garcia 64 (Aird), Bouka 64 (Levis), Ricci 69 (Fordyce), Carreiro 69 (Bouka) Referee: Pierre Luce Lauziere ................................................................. Cavalry (0) 1 Scorers: M. Haber 69 Yellow card: Ledgerwood 89 Subs used: Haber 20 (Oliver Minatel), Zebie 73 (Farsi), Northover 88 (Wheeldon) York9 (0) 0 Yellow card: Gasparotto 46, Di Chiara 81, Telfer 87 Subs used: Álvaro Rivero 64 (Petrasso), Murofushi 78 (Mannella), Ferrari 78 (Segawa) Referee: David Barrie ................................................................. Sunday, September 6 fixtures (EST/GMT) HFX Wanderers v Atlético Ottawa (1200/1600) Pacific v Edmonton (1500/1900) Wednesday, September 9 fixtures (EST/GMT) v (1300/1700) v (2000/0000)