Aug 27 (OPTA) - Summaries for the Canada PremierLeague on Wednesday (start times are EST) York9 (2) 3 Scorers: K. Porter 27, J. Di Chiara 34, J. Di Chiara 60pen Yellow card: Aparicio 54 Subs used: Ferrari 58 (Halley), Wright 58 (Álvaro Rivero), Murofushi 79 (Porter), Johnston 93 (Aparicio) Forge (0) 2 Scorers: C. Nanco 49, A. Achinioti-Jönsson 52 Yellow card: Edgar 40, Awuah 72, Tissot 92 Subs used: Tissot 46 (Mohsen), Nanco 46 (Wiethaeuper-Balbinotti), Novak 46 (Bekker), Awuah 68 (Achinioti-Jönsson), Babouli 68 (Choinière) Referee: Juan Marquez ................................................................. Edmonton (0) 1 Scorers: M. Velado-Tsegaye 87 Yellow card: Esua 37 Missed penalty: T. Ameobi 27 Subs used: Ongaro 61 (Ameobi), Velado-Tsegaye 61 (Caceres), Gardner 78 (Lee), Amanda 78 (Alemán), Carter 82 (Zebie) HFX Wanderers (2) 3 Scorers: A. Garcia 35, João Morelli 45, João Morelli 76 Yellow card: Geffrard 64 Subs used: Béland-Goyette 78 (João Morelli), Restrepo 78 (Riggi), Kreim 79 (Marshsall), Firth 82 (Rampersad), Bent 88 (Garcia) Referee: Filip Dujic ................................................................. Thursday, August 27 fixtures (EST/GMT) Atlético Ottawa v Cavalry (2000/0000) Saturday, August 29 fixtures (EST/GMT) Valour v Edmonton (1200/1600) HFX Wanderers v York9 (1500/1900) Sunday, August 30 fixtures (EST/GMT) Cavalry v Pacific (1200/1600) Atlético Ottawa v Forge (1500/1900)