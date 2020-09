UPDATE 2-Canada PremierLeague Summaries

Sep 3 (OPTA) - Summaries for the Canada PremierLeague on Wednesday (start times are EST) Valour (0) 0 Red card: Peña 88 Yellow card: Galán 35, Levis 73 Subs used: Hocine 12 (Jean-Baptiste), Gutiérrez 46 (Cebara), Dyer 59 (Carreiro), Hundal 78 (Kacher), Peña 78 (Hocine) HFX Wanderers (2) 2 Scorers: A. De Carolis 36, C. Bent 40 Yellow card: De Carolis 67, Oxner 94 Subs used: Rampersad 58 (Bent), Riggi 58 (Kreim), Ruby 67 (N'Sa) Referee: Filip Dujic ................................................................. Pacific (0) 0 Yellow card: Victor Blasco 85, Bustos 92 Subs used: Verhoeven 46 (Young), Haynes 46 (de Jong), Campbell 64 (Díaz), Hojabrpour 71 (Dixon) Atlético Ottawa (0) 1 Scorers: Viti 90 Yellow card: McKendry 47, Kapor 49, Acuña 55, Viti 63 Subs used: Neufville 65 (Phillips), Facchineri 93 (Acuña), Kowal 96 (Shaw) Referee: Mathieu Souaré ................................................................. Saturday, September 5 fixtures (EST/GMT) Forge v Valour (1200/1600) Cavalry v York9 (1500/1900) Sunday, September 6 fixtures (EST/GMT) HFX Wanderers v Atlético Ottawa (1200/1600) Pacific v Edmonton (1500/1900)