UPDATE 2-Canada PremierLeague Summaries

Sep 6 (OPTA) - Summaries for the Canada PremierLeague on Sunday (start times are EST) HFX Wanderers (1) 2 Scorers: A. Garcia 15, A. Riggi 60 Yellow card: Béland-Goyette 81 Subs used: Bent 62 (Garcia), Béland-Goyette 71 (Kreim), De Carolis 87 (Riggi), Ruby 87 (Marshsall) Atlético Ottawa (0) 0 Yellow card: McKendry 46 Subs used: Neufville 46 (Phillips), Khabra 71 (Kapor) Referee: Yusri Rudolf ................................................................. Pacific (0) 2 Scorers: J. Heard 64, M. Bustos 85 Subs used: Díaz 57 (Victor Blasco), Young 63 (Samake), Hojabrpour 71 (Dixon), Verhoven 72 (Heard) Edmonton (0) 1 Scorers: E. Ongaro 59 Yellow card: Soria 54, Mohammed 92 Subs used: Caceres 46 (Alemán), Doe 62 (Amanda), Ameobi 75 (Ongaro), Zetterberg 75 (Carter), Moses 90 (Doe) Referee: Juan Marquez ................................................................. Wednesday, September 9 fixtures (EST/GMT) v (1300/1700) v (2000/0000)