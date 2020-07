Jul 3 (OPTA) - Summaries for the Championship on Friday (start times are BST) Charlton Athletic (0) 0 Yellow card: Oshilaja 43, Pearce 79, Lockyer 95 Subs used: Field 46 (Morgan), Aneke 64 (Bonne), Williams 75 (McGeady), Doughty 75 (Oshilaja), Sarr 90 (Pratley) Millwall (0) 1 Scorers: J. Cooper 81 Yellow card: Molumby 30, Cooper 35, Mitchell 94 Subs used: Thompson 46 (Molumby), Bradshaw 65 (Smith), Mahoney 75 (Leonard), Mitchell 76 (Romeo), Williams 86 (Wallace) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Saturday, July 4 fixtures (BST/GMT) Derby County v Nottingham Forest (1230/1130) Blackburn Rovers v Leeds United (1500/1400) Brentford v Wigan Athletic (1500/1400) Bristol City v Cardiff City (1500/1400) Fulham v Birmingham City (1500/1400) Huddersfield Town v Preston North End (1500/1400) Luton Town v Reading (1500/1400) Stoke City v Barnsley (1500/1400) Sunday, July 5 fixtures (BST/GMT) Swansea City v Sheffield Wednesday (1200/1100) Middlesbrough v Queens Park Rangers (1400/1300) West Bromwich Albion v Hull City (1500/1400) Tuesday, July 7 fixtures (BST/GMT) Nottingham Forest v Fulham (1700/1600) Brentford v Charlton Athletic (1800/1700) Luton Town v Barnsley (1800/1700) Reading v Huddersfield Town (1800/1700) Cardiff City v Blackburn Rovers (1945/1845) Wednesday, July 8 fixtures (BST/GMT) Millwall v Middlesbrough (1500/1400) West Bromwich Albion v Derby County (1700/1600) Birmingham City v Swansea City (1800/1700) Bristol City v Hull City (1800/1700) Wigan Athletic v Queens Park Rangers (1800/1700) Sheffield Wednesday v Preston North End (1945/1845)