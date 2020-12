UPDATE 2-Championship Summaries

Dec 1 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Cardiff City (1) 3 Scorers: K. Moore 35, K. Moore 68, R. Glatzel 85 Yellow card: Bennett 93 Subs used: Hoilett 62 (Harris), Glatzel 79 (Moore), Pack 80 (Ralls), Whyte 89 (Ojo), Murphy 90 (Wilson) Huddersfield Town (0) 0 Yellow card: Mbenza 87 Subs used: Mbenza 46 (Daly), Campbell 66 (Hogg), Brown 72 (Toffolo), Edmonds-Green 72 (Schindler), Diakhaby 80 (Duhaney) Referee: Kevin Friend ................................................................. AFC Bournemouth in play Preston North End ................................................................. Birmingham City (0) 1 Scorers: S. Hogan 56 Yellow card: McGree 68, Leko 77 Subs used: Jérémie Bela 80 (Pedersen), Friend 80 (Clarke-Salter), Ņunjić 81 (McGree), Jutkiewicz 85 (Hogan), Jon Toral 85 (Leko) Barnsley (0) 2 Scorers: C. Woodrow 71pen, C. Styles 84 Yellow card: Andersen 58 Subs used: Palmer 77 (Mowatt), James 77 (Kane), Thomas 77 (Chaplin), Frieser 78 (Adeboyejo), Halme 86 (Woodrow) Referee: Tony Harrington ................................................................. Derby County in play Coventry City ................................................................. Queens Park Rangers in play Bristol City ................................................................. Rotherham United in play Brentford ................................................................. Wednesday, December 2 fixtures (BST/GMT) Middlesbrough v Swansea City (1900) Blackburn Rovers v Millwall (1945) Luton Town v Norwich City (1945) Nottingham Forest v Watford (1945) Sheffield Wednesday v Reading (1945) Wycombe Wanderers v Stoke City (1945) Friday, December 4 fixtures (BST/GMT) Barnsley v AFC Bournemouth (1730) Saturday, December 5 fixtures (BST/GMT) Reading v Nottingham Forest (1230) Brentford v Blackburn Rovers (1500) Bristol City v Birmingham City (1500) Coventry City v Rotherham United (1500) Huddersfield Town v Queens Park Rangers (1500) Millwall v Derby County (1500) Norwich City v Sheffield Wednesday (1500) Preston North End v Wycombe Wanderers (1500) Stoke City v Middlesbrough (1500) Swansea City v Luton Town (1500) Watford v Cardiff City (1500)