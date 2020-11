UPDATE 2-Championship Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) AFC Bournemouth (0) 4 Scorers: D. Solanke 56, A. Groeneveld 59, L. Cook 77, D. Solanke 89 Yellow card: Begović 4, Groeneveld 74, Lerma 79 Subs used: Mepham 46 (Diego Rico), Rodrigo Riquelme 78 (Stanislas), Simpson 84 (Brooks), Ofoborh 94 (Lerma) Reading (2) 2 Scorers: Lucas João 4pen, S. Aluko 43 Yellow card: Rinomhota 54 Subs used: Holmes 64 (Tomás Esteves), Olise 64 (Aluko), Meïté 75 (Ejaria), Baldock 80 (Alfa Semedo) Referee: Darren Bond ................................................................. Barnsley (15:00) Nottingham Forest ................................................................. Bristol City in play Derby County ................................................................. Luton Town (15:00) Blackburn Rovers ................................................................. Middlesbrough in play Norwich City ................................................................. Millwall (15:00) Cardiff City ................................................................. Preston North End (15:00) Sheffield Wednesday ................................................................. Queens Park Rangers (15:00) Watford ................................................................. Stoke City (15:00) Huddersfield Town ................................................................. Swansea City (15:00) Rotherham United ................................................................. Wycombe Wanderers (15:00) Brentford ................................................................. Tuesday, November 24 fixtures (BST/GMT) Luton Town v Birmingham City (1900) Queens Park Rangers v Rotherham United (1900) Stoke City v Norwich City (1900) Wycombe Wanderers v Huddersfield Town (1900) Barnsley v Brentford (1945) Preston North End v Blackburn Rovers (1945) AFC Bournemouth v Nottingham Forest (2000) Wednesday, November 25 fixtures (BST/GMT) Middlesbrough v Derby County (1900) Millwall v Reading (1900) Bristol City v Watford (1945) Coventry City v Cardiff City (1945) Swansea City v Sheffield Wednesday (1945)