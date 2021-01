Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Norwich City (1) 2 Scorers: J. Hugill 36, J. Hugill 76 Yellow card: Cantwell 51 Subs used: Płacheta 77 (Vrančić), Dowell 90 (Cantwell), Hernández 91 (Hugill) Bristol City (0) 0 Yellow card: Palmer 51 Subs used: Semenyo 56 (Adelakun), Wells 75 (Palmer), Massengo 85 (Martin), Bakinson 85 (Vyner) Referee: James Linington ................................................................. Brentford in play Luton Town ................................................................. Cardiff City (0) 0 Subs used: Harris 55 (Watters), Ojo 76 (Vaulks), Glatzel 76 (Ng), Murphy 85 (Wilson) Queens Park Rangers (0) 1 Scorers: C. Willock 71 Yellow card: Barbet 36, Cameron 48, Chair 89 Subs used: Bonne 70 (Austin), Kakay 83 (Willock) Referee: Darren Bond ................................................................. Huddersfield Town in play Millwall ................................................................. Nottingham Forest in play Middlesbrough ................................................................. Birmingham City in play Preston North End ................................................................. Friday, January 22 fixtures (BST/GMT) Stoke City v Watford (1945) Saturday, January 23 fixtures (BST/GMT) Queens Park Rangers v Derby County (1500) Sunday, January 24 fixtures (BST/GMT) Preston North End v Reading (1230) Middlesbrough v Blackburn Rovers (1500)