Nov 11 (OPTA) - Results and fixtures for the China Super League on Wednesday (start times are CST) 15th Place Final --------------------------------------------------------- Shijiazhuang Ever Bright (0) 1 Wuhan Zall (1) 2 .... aggregate: 1-2 Wuhan Zall win 3rd Place Final --------------------------------------------------------- Beijing Guoan (1) 1 Shanghai SIPG (0) 1 .... aggregate: 3-2 Thursday, November 12 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Jiangsu Suning (1935/1135)