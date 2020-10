Oct 26 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Monday (start times are CST) 9th-12th Place Play-offs ................................................................. Dalian Pro (0) 0 Yellow card: Zhao Xuri 71 Subs used: Sun Bo 65 (Zheng Long), Zhao Xuri 65 (Cui Ming'an), Tong Lei 83 (Sun Guowen) Tianjin Teda (2) 2 Scorers: F. Acheampong 12, F. Acheampong 42 Yellow card: Su Yuanjie 38, Acheampong 49, Qian Yumiao 58 Subs used: Guo Hao 56 (Che Shiwei), Bai Yuefeng 80 (Qian Yumiao), Xie Weijun 85 (Sandro Lima), Qiu Tianyi 85 (Jiang Shenglong) Aggregate score: 0-2 Referee: Li Ma ................................................................. 5th-8th Place Play-offs ................................................................. Hebei CFFC (2) 2 Scorers: M. Turay 15, Ding Haifeng 28pen Yellow card: Wang Qiuming 30, Ren Hang 50, Pan Ximing 81 Subs used: Paulinho 14 (Marcão), Luo Senwen 74 (Yin Hongbo), Gao Huaze 90 (Wang Qiuming) Shandong Luneng (1) 2 Scorers: Roger Guedes 45pen, Roger Guedes 74pen Yellow card: Wang Dalei 28, Liu Yang 52, Moisés 79 Subs used: Zhang Chi 46 (Wang Tong), Moisés 46 (Pellè), Li Guanxi 54 (Wang Dalei), Liu Binbin 54 (Wu Xinghan), Hao Junmin 81 (Liu Binbin) Aggregate score: 2-2 Referee: Kun Ai ................................................................. Tuesday, October 27 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Henan Jianye (1530/0730) Shanghai Shenhua v Chongqing Dangdai Lifan (1935/1135) Wednesday, October 28 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Shijiazhuang Ever Bright (1530/0730) Beijing Guoan v Guangzhou Evergrande (1935/1135) Thursday, October 29 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Qingdao Huanghai (1530/0730) Jiangsu Suning v Shanghai SIPG (1935/1135) Saturday, October 31 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Dalian Pro (1530/0730) Shandong Luneng v Hebei CFFC (1935/1135)