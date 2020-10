UPDATE 2-China Super League Summaries

Oct 22 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Thursday (start times are CST) 9th-16th Place Play-offs ................................................................. Shijiazhuang Ever Bright (0) 0 Yellow card: Zheng Zhiyun 44, Wang Peng I 53 Subs used: Maritu 59 (Rômulo), Chen Zitong 79 (Chen Pu), Liu Xinyu 80 (Piao Shihao) Dalian Pro (2) 2 Scorers: Lin Liangming 21, Wang Yaopeng 45 Yellow card: Jaílson 57, Zhang Chong 67, Sun Guowen 73, Lin Liangming 94 Subs used: Wang Jinxian 76 (Zheng Long) Aggregate score: 2-3 Referee: Di Wang ................................................................. Quarter-finals ................................................................. Beijing Guoan (1) 2 Scorers: Zhang Yuning 19, Zhang Yuning 75 Yellow card: Yu Yang 82, Bakambu 88, Jin Taiyan 99 Subs used: Fernando 83 (Renato Augusto), Zhang Xizhe 91 (Bakambu), Jin Taiyan 98 (Li Lei) Shandong Luneng (1) 1 Scorers: Moisés 15 Yellow card: Jin Jingdao 23, Dai Lin 79, Liu Junshuai 82 Subs used: Pellè 65 (Moisés) Aggregate score: 4-3 Referee: Hee-Gon Kim ................................................................. Friday, October 23 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Henan Jianye (1530/0730) Shanghai SIPG v Shanghai Shenhua (1935/1135) Saturday, October 24 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Qingdao Huanghai (1530/0730) Jiangsu Suning v Chongqing Dangdai Lifan (1935/1135) Monday, October 26 fixtures (CST/GMT) v (1530/0730) Tuesday, October 27 fixtures (CST/GMT) v (1530/0730)