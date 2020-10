UPDATE 2-China Super League Summaries

Oct 24 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Saturday (start times are CST) 9th-16th Place Play-offs ................................................................. Guangzhou R&F (0) 2 Scorers: A. Mierzejewski 71, R. Zivkovic 78 Yellow card: Chang Feiya 30, Ye Chugui 57, Huang Zhengyu 58 Subs used: Chen Zhizhao 72 (Chang Feiya), Jiang Jihong 91 (Ye Chugui) Qingdao Huanghai (0) 1 Scorers: J. Vuković 88 Yellow card: Yang Yu 13, Gao Xiang 47, Popovič 50, Liu Jiashen 83, Minala 95 Subs used: Radonjić 75 (Alessandrini), Memetabdulla Ezimet 79 (Yang Yu), Jiang Weipeng 85 (Liu Jiashen), Bari Muhammateli 85 (Zhu Jianrong), Shi Zhe 85 (Zhou Junchen) Aggregate score: 2-1 Referee: Hyung-Jin Ko ................................................................. Quarter-finals ................................................................. Jiangsu Suning (1) 1 Scorers: I. Santini 8 Yellow card: Zhou Yun 30, Abduhamit Abdugheni 38, Wakaso 74 Subs used: Tian Yinong 80 (Xie Pengfei), Gao Tianyi 89 (Wakaso), Yang Boyu 94 (Luo Jing) Chongqing Dangdai Lifan (0) 0 Red card: Jiang Zhe 56 Yellow card: Jiang Zhe 32 Subs used: Liu Le 72 (Liu Huan), Mawlanyaz Dilmurat 72 (Huang Xiyang), Yin Congyao 89 (Chen Jie), Feng Jin 90 (Yang Shuai) Aggregate score: 2-1 Referee: Zhenlu Shi ................................................................. Monday, October 26 fixtures (CST/GMT) v (1530/0730) Tuesday, October 27 fixtures (CST/GMT) v (1530/0730) Wednesday, October 28 fixtures (CST/GMT) v (1935/1135) Thursday, October 29 fixtures (CST/GMT) v (1935/1135)