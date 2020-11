Nov 1 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Sunday (start times are CST) 9th-12th Place Play-offs ................................................................. Henan Jianye (1) 3 Scorers: C. Bassogog 41pen, Luo Xin 76, Fernando Karanga 90+2 Yellow card: Fernando Karanga 15, Luo Xin 34, Niu Ziyi 86 Subs used: Henrique Dourado 46 (Feng Boxuan), Gu Cao 65 (Zhong Jinbao), Chen Keqiang 74 (Abduwal Ablet), Chen Hao 90 (Ma Xingyu) Guangzhou R&F (1) 2 Scorers: Ye Chugui 12, D. Tošić 68 Yellow card: Yi Teng 40, Tošić 49, Yi Teng 63 (2nd), Tošić 80 (2nd), Li Tixiang 94 Subs used: Chang Feiya 46 (Lu Lin), Song Wenjie 76 (Chen Zhechao), Li Songyi 84 (Dembélé), Chen Zhizhao 89 (Zivkovic), Li Tixiang 89 (Ye Chugui) Aggregate score: 5-3 Referee: Di Wang ................................................................. 5th-8th Place Play-offs ................................................................. Chongqing Dangdai Lifan (0) 12 Scorers: Marcelo Cirino 63, Alan Kardec 65 Red card: Wu Qing 94 Yellow card: Chen Jie 47, Huang Xiyang 48, Fernandinho Silva 73 Subs used: Yin Congyao 85 (Huang Xiyang), Dong Honglin 88 (Chen Jie), Liu Le 112 (Liu Huan) Shanghai Shenhua (0) 9 Red card: M'Bia 89 Yellow card: Qin Sheng 29, Fulangxisi Aidi 33, Zhang Lu 46, Yu Hanchao 69, Qin Sheng 101 (2nd), Zhu Baojie 106, Ma Zhen 118 Subs used: Yang Xu 55 (Bi Jinhao), Zhu Baojie 67 (Zhang Lu), Bolaños 67 (Sun Shilin), Bai Jiajun 90 (Yang Xu) At full time: 2-0 After extra time: 2-0 Penalty shootout: 10-9 Aggregate score: 3-3 Referee: Qi Xing Chongqing Dangdai Lifan win 12-9 on penalties ................................................................. Monday, November 2 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Jiangsu Suning (1530/0730) Shijiazhuang Ever Bright v Shenzhen (1530/0730) Qingdao Huanghai v Wuhan Zall (1530/0730) Guangzhou Evergrande v Beijing Guoan (1935/1135)