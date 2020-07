UPDATE 2-China Super League Summaries

Jul 31 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Friday (start times are CST) Jiangsu Suning (0) 0 Yellow card: Yang Boyu 68 Subs used: Tian Yinong 29 (Xie Pengfei), Alex Teixeira 46 (Zhou Yun), Martins 67 (Santini), Luo Jing 82 (Abduhamit Abdugheni), Huang Zichang 83 (Wakaso) Shandong Luneng (0) 0 Red card: Kádár 70 Yellow card: Dai Lin 54, Song Long 73 Subs used: Duan Liuyu 46 (Leonardo), Liu Binbin 46 (Guo Tianyu), Pellè 62 (Jin Jingdao), Kádár 67 (Hao Junmin), Zhao Jianfei 78 (Duan Liuyu) Referee: Chunhan Gu ................................................................. Dalian Pro (0) 1 Scorers: S. Larsson 47 Red card: Danielsson 84 Yellow card: Zhao Xuri 97 Subs used: Zhao Xuri 59 (Li Shuai), Sun Bo 60 (He Yupeng), Wang Yaopeng 86 (Larsson) Henan Jianye (0) 1 Scorers: Henrique Dourado 85pen Yellow card: Henrique Dourado 98 Subs used: Du Changjie 46 (Zhong Jinbao), Abduwal Ablet 65 (Ke Zhao), Song Boxuan 65 (Feng Boxuan), Zhang Wentao 97 (Ma Xingyu) Referee: Kun Ai ................................................................. Saturday, August 1 fixtures (CST/GMT) Beijing Guoan v Wuhan Zall (1800/1000) Shijiazhuang Ever Bright v Qingdao Huanghai (2000/1200) Sunday, August 2 fixtures (CST/GMT) Shanghai SIPG v Hebei CFFC (1800/1000) Chongqing Dangdai Lifan v Tianjin Teda (2000/1200) Tuesday, August 4 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Guangzhou Evergrande (1800/1000) Jiangsu Suning v Dalian Pro (2000/1200) Wednesday, August 5 fixtures (CST/GMT) Shandong Luneng v Shanghai Shenhua (1800/1000) Henan Jianye v Guangzhou R&F (2000/1200)