UPDATE 2-China Super League Summaries

Nov 11 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Wednesday (start times are CST) 15th Place Final ................................................................. Shijiazhuang Ever Bright (0) 1 Scorers: Matheus Nascimento 54 Subs used: Liu Xinyu 26 (Liu Chaoyang), Yang Yiming 33 (Liao Chengjian), Maritu 46 (Rômulo), Chen Zitong 46 (Zhong Jiyu), Wang Zihao 87 (Chen Pu) Wuhan Zall (1) 2 Scorers: J. Kouassi 15, J. Kouassi 86 Yellow card: Kouassi 88, Hu Jinghang 89 Subs used: Hu Jinghang 59 (Dong Xuesheng), Zhou Tong 74 (Wang Kai), Li Hang 74 (Liu Yun), Han Pengfei 90 (Hu Jinghang) Aggregate score: 1-2 Referee: Hee-Gon Kim ................................................................. 3rd Place Final ................................................................. Beijing Guoan (1) 1 Scorers: Alan 31 Yellow card: Yu Yang 26, Li Lei 70, Fernando 87 Subs used: Ba Dun 71 (Alan), Yu Dabao 88 (Zhang Xizhe) Shanghai SIPG (0) 1 Scorers: Ricardo Lopes 47 Yellow card: Fu Huan 59 Subs used: Fu Huan 24 (Zhang Wei), Arnautović 65 (Mirahmetjan Muzepper), Chen Binbin 75 (Wang Shenchao) Aggregate score: 3-2 Referee: Baolong Guo ................................................................. Thursday, November 12 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Jiangsu Suning (1935/1135)