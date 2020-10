UPDATE 2-China Super League Summaries

Oct 21 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Wednesday (start times are CST) 9th-16th Place Play-offs ................................................................. Shenzhen (1) 1 Scorers: J. Mary 28 Yellow card: Zhang Yuan 21, Pei Shuai 40 Subs used: Xu Haofeng 80 (Zhang Yuan), Dai Wai-Tsun 80 (Ge Zhen), Mi Haolun 80 (Jiang Zhipeng), Wang Yongpo 85 (Zhang Yuan) Tianjin Teda (0) 1 Scorers: F. Bastians 75 Yellow card: Song Yue 36, Guo Hao 37 Subs used: Bai Yuefeng 73 (Su Yuanjie), Liu Ruofan 73 (Guo Hao), Sandro Lima 77 (Acheampong), Qiu Tianyi 95 (Tiquinho Soares) Aggregate score: 1-3 Referee: Jing Wang ................................................................. Quarter-finals ................................................................. Guangzhou Evergrande (2) 5 Scorers: Talisca 27, Fei Nanduo 36, Fei Nanduo 56, Talisca 62, Paulinho 81 Yellow card: Zhang Linpeng 11 Subs used: Zhong Yihao 57 (Ai Kesen), Huang Bowen 57 (Zhang Xiuwei), Xu Xin 57 (Zheng Zhi), Yan Dinghao 67 (Fei Nanduo), Deng Hanwen 68 (Zhang Linpeng) Hebei CFFC (0) 0 Yellow card: Pan Ximing 40 Subs used: Liao Wei 68 (Yin Hongbo), Gao Huaze 69 (Paulinho), Zhao Yuhao 82 (Memišević), Xu Tianyuan 82 (Turay) Aggregate score: 8-1 Referee: Kun Ai ................................................................. Thursday, October 22 fixtures (CST/GMT) Shijiazhuang Ever Bright v Dalian Pro (1530/0730) Beijing Guoan v Shandong Luneng (1935/1135) Friday, October 23 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Henan Jianye (1530/0730) Shanghai SIPG v Shanghai Shenhua (1935/1135) Saturday, October 24 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Qingdao Huanghai (1530/0730) Jiangsu Suning v Chongqing Dangdai Lifan (1935/1135) Monday, October 26 fixtures (CST/GMT) v (1530/0730)