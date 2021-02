Feb 9 (OPTA) - Summaries for the Club World Cup on Monday (start times are GMT) Semi-finals ................................................................. Al Ahly (0) 0 Subs used: Yasser Ibrahim 27 (Maâloul), Salah Mohsen 69 (Hussein El Shahat), Bwalya 69 (Kahraba), Dieng 70 (Mohamed Magdi Kafsha), Mohamed Sherif 83 (Taher Mohamed) Bayern München (1) 2 Scorers: R. Lewandowski 17, R. Lewandowski 86 Subs used: Choupo-Moting 62 (Müller), Sané 62 (Gnabry), Tolisso 69 (Marc Roca), Süle 77 (Boateng), Musiala 78 (Coman) Referee: Mohamed Abdulla Hassan Mohd ................................................................. Thursday, February 11 fixtures (GMT) -tba- v Palmeiras (1500) -tba- v Tigres UANL (1800)