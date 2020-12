Dec 16 (OPTA) - Results and fixtures for the CONCACAF Champions League on Tuesday (start times are CST) Quarter-finals ---------------------------------------------- Olimpia (0) 0 Montreal Impact (0) 1 .... aggregate: 2-2 Montreal Impact win Tigres UANL (1) 4 New York City (0) 0 .... aggregate: 5-0 Tigres UANL win Wednesday, December 16 fixtures (CST/GMT) Atlanta United v América (1900/0100) Los Angeles v Cruz Azul (2130/0330) Saturday, December 19 fixtures (CST/GMT) v (1900/0100) v (2130/0330)