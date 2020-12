UPDATE 2-CONCACAF Champions League Summaries

Dec 16 (OPTA) - Summaries for the CONCACAF Champions League on Tuesday (start times are CST) Quarter-finals ................................................................. Olimpia (0) 0 Yellow card: Flores 74 Subs used: Figueroa 58 (Bernárdez), Hernández 76 (Bengtson), Córdova 83 (Arboleda), Reyes 84 (Rodríguez) Montreal Impact (0) 1 Scorers: A. Sejdic 57 Yellow card: Binks 25, Kizza 42, Quioto 51, Brault-Guillard 70 Subs used: Jackson-Hamel 56 (Toye), Assi 83 (Piette) Aggregate score: 2-2 Referee: Ricardo Montero ................................................................. Tigres UANL (1) 4 Scorers: A. Gignac 30, L. Fernández 49, Rafael Carioca 64, J. Aquino 85 Yellow card: Dueñas 34, Pizarro 75 Subs used: Fulgencio 72 (Fernández), Meza 72 (Salcedo), López 86 (Quiñónes) New York City (0) 0 Yellow card: Mackay-Steven 37, Castellanos 61, Medina 69 Subs used: Parks 69 (Medina), Jasson 70 (Ismael Tajouri), Thórarinsson 70 (Matarrita), Rocha 89 (Acevedo), Ibeagha 89 (Chanot) Aggregate score: 5-0 Referee: Daneon Parchment ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (CST/GMT) Atlanta United v América (1900/0100) Los Angeles v Cruz Azul (2130/0330) Saturday, December 19 fixtures (CST/GMT) v (1900/0100) v (2130/0330)