Dec 17 (OPTA) - Summaries for the CONCACAF Champions League on Wednesday (start times are CST) Quarter-finals ................................................................. Atlanta United (0) 1 Scorers: J. Conway 82 Red card: Moreno 90 Yellow card: Remedi 27, Robinson 93 Subs used: Moreno 62 (Jahn), Torres 62 (Barco), Gurr 76 (López), Conway 80 (Mulraney), Matheus Rossetto 80 (Remedi) América (0) 0 Yellow card: Naveda 90 Subs used: Lopéz 74 (Suárez), Naveda 74 (Martínez), Lozano 82 (Viñas), Reyes 86 (Escoboza) Aggregate score: 1-3 Referee: Ismael Alexander Cornejo ................................................................. Los Angeles (1) 2 Scorers: C. Vela 38pen, K. Opoku 71 Subs used: Opoku 58 (Musovski), Rodríguez 80 (Rossi), Blessing 80 (Cifuentes), Mohammed Mounir 88 (Blackmon) Cruz Azul (1) 1 Scorers: Y. Yotún 15pen Yellow card: Aguilar 41, Yotún 83 Subs used: Aldrete 51 (Hernández), Caraglio 51 (Giménez), Rivero 83 (Alvarado), Josué Domínguez 83 (Pineda) Referee: Héctor Said Martínez Sorto ................................................................. Saturday, December 19 fixtures (CST/GMT) v (1900/0100) v (2130/0330)