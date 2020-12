UPDATE 2-CONMEBOLLibertadores Summaries

Dec 17 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Wednesday (start times are EST) Quarter-finals ................................................................. Santos (2) 4 Scorers: Kaio Jorge 1, Marinho 16, Kaio Jorge 54, Laércio 83 Yellow card: John 12, Guilherme Nunes 72, Bruninho 84 Subs used: Guilherme Nunes 46 (Jobson), Jean Mota 66 (Marinho), Wagner 67 (Felipe Jonatan), Laércio 76 (Alison), Marcos Leonardo 82 (Kaio Jorge) Grêmio (0) 1 Scorers: Thaciano 81 Yellow card: Kannemann 26, Pinares 53, Pepê 60, Diego Souza 91 Subs used: Victor Ferraz 18 (Orejuela), Pinares 46 (Darlan Mendes), Ferreira 59 (Luiz Fernando), Thaciano 60 (Jean Pyerre), Churín 77 (David Braz) Aggregate score: 5-2 Referee: Wilmar Alexander Roldán Pérez ................................................................. Racing Club (0) 1 Scorers: L. Melgarejo 60 Yellow card: Melgarejo 13, Domínguez 89, Alcaraz 92 Subs used: Alcaraz 68 (Fértoli), Cvitanich 75 (López), Orbán 76 (Soto), Montoya 81 (Melgarejo), Solari 81 (Rojas) Boca Juniors (0) 0 Yellow card: Villa 23, López 80, Jara 81 Subs used: Soldano 61 (Cardona), Zárate 76 (Salvio) Aggregate score: 1-0 Referee: Esteban Ostojich ................................................................. Thursday, December 17 fixtures (EST/GMT) Nacional v River Plate (1930/0030)