UPDATE 2-CONMEBOLLibertadores Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Wednesday (start times are EST) 1st Round ................................................................. César Vallejo (0) 0 Yellow card: Morillo 6, Silva 64, Garcés 65, Ciucci 83 Missed penalty: Y. Mena 87 Subs used: Cuba 53 (Morillo), Silva 61 (Cedrón), Ciucci 82 (Figuera) Caracas (0) 0 Yellow card: Castillo 81, Rivero 85, Akinyoola 88 Subs used: Celis 68 (Echeverría), Castillo 78 (Osei), González 78 (Flores), Oguns 90 (Celis), Ramírez 90 (Akinyoola) Aggregate score: 0-0 Referee: Marlon Gregorio Vera Solís ................................................................. Royal Pari (0) 1 Scorers: R. Castillo 72 Yellow card: Torrico 44, Saucedo 86, Jefferson da Silva 89 Subs used: Jefferson da Silva 46 (Torrico), Tomianovic 72 (Amoroso), Siles 72 (Torrico), Thiago Ribeiro 83 (Melgar), Figueroa 86 (Orfano) Club Guaraní (3) 4 Scorers: A. Marín 3, J. Florentín 19, A. Marín 45, F. Fernández 74 Yellow card: Bobadilla 23, Roberto Fernández 69, Tegüé 78, Benítez 88, Villalva 91 Subs used: Fernández 46 (Bobadilla), Tegüé 63 (Rodrigo Fernández), Valdez 63 (Marín), Franco 73 (Maná), Villalva 73 (Colmán) Aggregate score: 1-4 Referee: Kevin Ortega .................................................................