UPDATE 2-CONMEBOLLibertadores Summaries

Dec 10 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Wednesday (start times are EST) Quarter-finals ................................................................. Grêmio (0) 1 Scorers: Diego Souza 90+12pen Yellow card: Matheus Henrique 6, Maicon 9, Diogo Barbosa 49 Subs used: David Braz 46 (Kannemann), Ferreira 66 (Luiz Fernando), Darlan Mendes 66 (Maicon), Éverton 78 (Pinares), Churín 89 (Victor Ferraz) Santos (1) 1 Scorers: Kaio Jorge 36 Yellow card: Luan Peres 30, Jobson 38, Diego Pituca 42, Sandry 83, Diego Pituca 91 (2nd) Subs used: Alison 59 (Jobson), Mádson 77 (Kaio Jorge), Vinicius 85 (Sandry), Bruninho 85 (Marinho), Jean Mota 86 (Pará) Aggregate score: 1-1 Referee: Juan Gabriel Benítez ................................................................. 8th Finals ................................................................. Boca Juniors (0) 5 Red card: Obando 94 Subs used: Jara 60 (Buffarini), Obando 60 (Villa) Internacional (0) 5 Scorers: F. Fabra 48og Yellow card: Moisés 2, D'Alessandro 7 Subs used: Yuri Alberto 68 (Marcos Guilherme), Rodrigo Dourado 82 (Bruno Praxedes), João Peglow 82 (Thiago Galhardo), Fernández 95 (Patrick) At full time: 0-1 Penalty shootout: 5-4 Aggregate score: 1-1 Referee: Roberto Tobar Vargas Boca Juniors win 5-5 on penalties ................................................................. Thursday, December 10 fixtures (EST/GMT) River Plate v Nacional (1930/0030)