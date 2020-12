Dec 4 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Thursday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. Unión La Calera (1) 4 Scorers: F. Cordero 45, J. Leiva 59 Yellow card: Seymour 13, Leiva 37, É. Wiemberg 80 Subs used: Stefanelli 79 (Castellani) Junior (1) 5 Scorers: M. Borja 1 Red card: Gutiérrez 84, Vásquez 95 Yellow card: Viera 71 Subs used: Vásquez 60 (Sánchez), Cárdenas 61 (Cetré), Ditta 70 (Hinestroza), Viáfara 71 (Piedrahita), Valencia 96 (Pico) At full time: 2-1 Penalty shootout: 2-4 Aggregate score: 3-3 Referee: Bruno Arleu de Araujo Junior win 5-4 on penalties ................................................................. Vasco da Gama (0) 0 Yellow card: Torres 8, Benítez 18, Ribamar 29, Marcos Júnior 66, Juninho 85 Subs used: Tiago Reis 77 (Marcelo Alves), Juninho 82 (Marcos Júnior), Talles Magno 82 (Benítez), Lucas Santos 88 (Gil), Carlinhos 88 (Ribamar) Defensa y Justicia (0) 1 Scorers: G. Hachen 58 Yellow card: Hachen 55, Paredes 81, Romero 96, Merentiel 96 Subs used: Hachen 46 (Camacho), Isnaldo 57 (Breitenbruch), Ramírez 82 (Paredes), Merentiel 90 (Pizzini), Escalante 91 (Larralde) Aggregate score: 1-2 Referee: Andrés Cunha ................................................................. Universidad Católica (0) 0 Yellow card: Buonanotte 40, Saavedra 51 Subs used: Puch 58 (Rebolledo), Asta-Buruaga 84 (Lanaro), Cornejo 90 (Asta-Buruaga), Valencia 90 (Buonanotte) River Plate (0) 1 Scorers: F. Bonifazi 51 Yellow card: Píriz 21, Rodríguez 36, Píriz 53 (2nd), Bonifazi 81 Subs used: Calzada 33 (Rodríguez), Vicente 59 (Neris), Alonso 86 (Ospitaleche), Rodríguez 86 (Rodríguez), Pérez 86 (Bonifazi) Aggregate score: 2-2 Referee: Alexis Herrera .................................................................