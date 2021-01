Jan 26 (OPTA) - Results and fixtures for the Copa del Rey on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ------------------------------------------------------- Real Valladolid (1) 2 Levante (2) 4 Real Betis v Real Sociedad in play Girona (0) 0 Villarreal (1) 1 Wednesday, January 27 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Valencia (1900/1800) Rayo Vallecano v Barcelona (2100/2000) Almería v Osasuna (2100/2000) Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Navalcarnero v Granada (1900/1800) Alcoyano v Athletic Club (2100/2000)