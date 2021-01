UPDATE 2-Copa del Rey Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Navalcarnero (0) 0 Subs used: Vavá 49 (Juan Esnáider), Alberto Alonso 49 (David Rodríguez), Álvaro Ramón 49 (Álex Alonso), Dani Del Moral 58 (Ramón Blázquez), Mario García 68 (Manu Monteagudo) Granada (4) 6 Scorers: Germán Sánchez 9, Alberto Soro 24, Fede Vico 32, Soldado 34, D. Foulquier 72, Jorge Molina 78 Yellow card: Pérez 37 Subs used: Ismael Ruiz 46 (Soldado), Foulquier 65 (Fede Vico), Pepe Sánchez 72 (Germán Sánchez), Vallejo 84 (Quini) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Alcoyano (1) 1 Scorers: Pablo Carbonell 39 Yellow card: Jony 51, Diakité 72, Ángel López 88 Subs used: Manuel Raillo 46 (Moltó), Diakité 58 (Jony), José Solbes 58 (Juli), Mejía 67 (Mourad), Alberto Rubio 80 (Jordan Sánchez) Athletic Club (0) 2 Scorers: Asier Villalibre 53, Williams 78 Yellow card: Mikel Vesga 45 Subs used: Raúl García 46 (Jon Morcillo), Muniain 46 (Oihan Sancet), Williams 66 (Álex Berenguer), Dani García 66 (Unai López), Capa 82 (Asier Villalibre) Referee: David Medié Jiménez .................................................................