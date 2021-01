Jan 21 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Ibiza (1) 1 Scorers: Javi Pérez 12 Yellow card: Rubén González 37, David Goldar 53, Sibo 72 Subs used: Fran GrimÅ 79 (Kike López), Ekain Zenitagoia 79 (Sibo), José Antonio Pardo 87 (Javi Pérez) Athletic Club (0) 2 Scorers: Raúl García 52, Unai Núñez 90+1 Yellow card: Dani García 75 Subs used: Raúl García 46 (Jon Morcillo), Muniain 46 (Oihan Sancet), Williams 62 (Asier Villalibre), Yuri 71 (Balenziaga), Dani García 71 (Unai Vencedor) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. CornellÅ (0) 0 Yellow card: Estellés 38, Kevin Presa 57, Agus Medina 96, Estellés 118 (2nd) Subs used: Chiki 68 (Max Marcet), Gonzalo Carmona 68 (Javier Ontiveros), Aschalew Sanmartí 84 (Kevin Presa), Álex PlÅ 97 (Eloy Gila) Barcelona (0) 2 Scorers: O. Dembélé 92, M. Braithwaite 121 Yellow card: Riqui Puig 7, Pjanić 106 Missed penalty: M. Pjanić 39, O. Dembélé 80 Subs used: Dembélé 46 (Riqui Puig), Busquets 74 (Ilaix Kourouma), Pedri 74 (Trincão), De La Fuente 101 (Griezmann) At full time: 0-0 After extra time: 0-2 Referee: César Soto Grado .................................................................