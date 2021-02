UPDATE 2-Copa del Rey Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Levante (0) 1 Scorers: Roger Martí 121 Yellow card: Bardhi 25, Rochina 42, Postigo 88, Melero 111 Subs used: Morales 55 (Rochina), Melero 55 (Son), Roger Martí 66 (Malsa), Miramón 66 (Coke), Clerc 76 (Toño), Sergio León 105 (Dani Gómez) Villarreal (0) 0 Yellow card: Albiol 37, Manu Trigueros 57, Dani Parejo 103, Álex Baena 113 Subs used: Álex Baena 51 (Moi Gómez), Estupiñán 66 (Rubén Peña), Bacca 87 (Paco Alcácer), Fer Niño 90 (Coquelin) At full time: 0-0 After extra time: 1-0 Referee: César Soto Grado ................................................................. Granada (1) 3 Scorers: Kenedy 33, Soldado 47, Fede Vico 103pen Yellow card: Eteki 29, Germán Sánchez 77, Montoro 93, Vallejo 119 Subs used: Machís 46 (Kenedy), Foulquier 46 (Víctor Díaz), Fede Vico 58 (Alberto Soro), Suárez 66 (Soldado), Vallejo 80 (Antonio Puertas), Pérez 105 (Eteki) Barcelona (0) 5 Scorers: A. Griezmann 88, Jordi Alba 90+2, A. Griezmann 100, F. de Jong 108, Jordi Alba 113 Yellow card: Messi 25, Jordi Alba 103 Subs used: Dest 57 (Sergi Roberto), Dembélé 63 (Trincão), Braithwaite 64 (Umtiti), Riqui Puig 76 (Busquets), Lenglet 105 (Pedri) At full time: 2-2 After extra time: 3-5 Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Thursday, February 4 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Athletic Club (2100/2000)