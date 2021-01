UPDATE 2-Copa del Rey Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Córdoba (0) 0 Yellow card: Xavi Molina 46, Alberto Del Moral 57, Alberto Del Moral 88 (2nd) Subs used: Piovaccari 51 (Willy Ledesma), Carlos Valverde 51 (Alain Oyarzun), De las Cuevas 65 (Djakaridja), Luismi Redondo 82 (Thierry Moutinho) Real Sociedad (0) 2 Scorers: Willian José 57, Willian José 84 Yellow card: Illarramendi 36, Aihen Muñoz 81 Subs used: Jon Guridi 46 (Illarramendi), Mikel Oyarzabal 68 (Roberto López), Le Normand 69 (Elustondo), Zubeldía 79 (Sagnan), Guevara 85 (Barrenetxea) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Alcoyano (0) 2 Scorers: José Solbes 80, Juanan 115 Yellow card: Jordan Sánchez 32, Juanan 34, Primi Férriz 95, Ramón López 103, Ramón López 110 (2nd) Subs used: Juli 60 (Jordan Sánchez), José Solbes 60 (Mejía), Moltó 60 (Pablo Carbonell), Ramón López 72 (Alberto Rubio), Diakité 78 (Jony), Javi Antón 105 (Mourad) Real Madrid (1) 1 Scorers: Éder Militão 45 Yellow card: Díaz 58, Odriozola 78, Lunin 116 Subs used: Benzema 67 (Díaz), Asensio 90 (Vinícius Júnior), Hazard 98 (Odriozola), Kroos 98 (Isco) At full time: 1-1 After extra time: 2-1 Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Thursday, January 21 fixtures (CET/GMT) Ibiza v Athletic Club (1900/1800) CornellÅ v Barcelona (2100/2000)