UPDATE 2-Copa del Rey Summaries

Dec 23 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Haro Deportivo (1) 2 Scorers: Mikel Bueno 43, Iván Garrido 90+4 Yellow card: Javi Duro 22, Josua Pérez 52 Subs used: Iván Garrido 46 (Txomin Barcina), Alberto Morgado 61 (Eneko Eizmendi), Gaizka Martínez 72 (Josua Pérez) Linense (1) 1 Scorers: Pito Camacho 23pen Yellow card: Danese 18 Subs used: Antoñito 46 (Danese), Javi Forján 64 (Peque), Luis Alcalde 75 (Koroma), Wolosso 83 (Alomeroviс), Bernárdez 84 (Pito Camacho) Attendance: 600 Referee: Antonio Monter Soláns ................................................................. Zamora in play SD Logroñés ................................................................. Sunday, December 27 fixtures (CET/GMT) Poblense v Olot (1400/1300)