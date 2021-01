Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Milan (0) 5 Red card: Donnarumma 72 Yellow card: Donnarumma 72, Tonali 85, Kessié 112 Subs used: Hauge 46 (Samu Castillejo), Çalhanoğlu 46 (Ibrahimović), Hernández 63 (Calabria), Kessié 63 (Musacchio), Olzer 105 (Brahim Díaz) Torino (0) 4 Yellow card: Rincón 27, Linetty 29, Zaza 47, Lukić 101, Lyanco 115, Gojak 118 Subs used: Murru 63 (Ansaldi), Singo 63 (Linetty), Lukić 84 (Bremer), Lyanco 84 (Vojvoda), Belotti 92 (Zaza) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 5-4 Referee: Paolo Valeri Milan win 5-4 on penalties ................................................................. Wednesday, January 13 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Internazionale (1500/1400) Napoli v Empoli (1745/1645) Juventus v Genoa (2045/1945) Thursday, January 14 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v SPAL (1730/1630) Atalanta v Cagliari (2115/2015)