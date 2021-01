Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Fiorentina (0) 1 Scorers: C. Kouamé 57 Yellow card: Eysseric 6, Bonaventura 27, Kouamé 58, Igor 79 Subs used: Vlahović 52 (Eysseric), Venuti 53 (Cáceres), José Callejón 97 (Kouamé) Internazionale (1) 2 Scorers: A. Vidal 40pen, R. Lukaku 119 Yellow card: Ņkriniar 45, Eriksen 79, Vidal 84, Hakimi 112, Ranocchia 117, Sánchez 121, Lukaku 123 Subs used: de Vrij 61 (Ņkriniar), Lukaku 69 (Martínez), Hakimi 69 (Young), Barella 81 (Gagliardini), Brozović 94 (Vidal) At full time: 1-1 After extra time: 1-2 Referee: Davide Massa ................................................................. Napoli (2) 3 Scorers: G. Di Lorenzo 18, H. Lozano 38, A. Petagna 76 Subs used: Insigne 61 (Politano), Fabián Ruiz 69 (Elmas), Zieliński 69 (Lobotka), Bakayoko 88 (Demme), Llorente 88 (Petagna) Empoli (1) 2 Scorers: N. Bajrami 33, N. Bajrami 68 Yellow card: Olivieri 45 Subs used: Cambiaso 61 (Haas), Moreo 62 (Ryder Matos), La Mantia 72 (Olivieri), Asllani 85 (Terzić), Baldanzi 85 (Bajrami) Referee: Antonio Giua ................................................................. Juventus (20:45) Genoa ................................................................. Thursday, January 14 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v SPAL (1730/1630) Atalanta v Cagliari (2115/2015)