UPDATE 2-Coppa Italia Summaries

Nov 26 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Thursday (start times are CET) 4th Round ................................................................. Torino (2) 2 Scorers: S. Zaza 28, F. Bonazzoli 30 Subs used: Rincón 62 (Meïté), Ansaldi 63 (Linetty), Bremer 75 (Izzo), Millico 76 (Zaza), Horváth 91 (Segre) Virtus Entella (0) 0 Yellow card: Toscano 14, Crimi 27 Subs used: Poli 32 (Chiosa), Petrović 46 (Mancosu), Schenetti 46 (Morosini), Brunori 61 (De Luca), Mazzocco 81 (Bonini) Referee: Daniele Paterna ................................................................. Sampdoria (1) 1 Scorers: V. Verre 18 Yellow card: Adrien Silva 26, Yoshida 27, Léris 62 Subs used: Damsgaard 77 (Léris), Ekdal 78 (Adrien Silva), Gabbiadini 86 (La Gumina), Candreva 87 (Tonelli) Genoa (0) 3 Scorers: G. Scamacca 60, L. Lerager 68, G. Scamacca 72 Yellow card: Zapata 13, Sturaro 43, Luca Pellegrini 69, Ghiglione 75 Subs used: Badelj 46 (Zajc), Melegoni 46 (Rovella), Lerager 65 (Sturaro), Masiello 79 (Bani), Pjaca 85 (Shomurodov) Referee: Francesco Fourneau .................................................................