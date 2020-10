UPDATE 2-Coppa Italia Summaries

Oct 27 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Tuesday (start times are CET) 3rd Round ................................................................. Sampdoria (0) 1 Scorers: A. La Gumina 54 Yellow card: Adrien Silva 10 Subs used: Thorsby 64 (Adrien Silva), Damsgaard 64 (Baldé) Salernitana (0) 0 Yellow card: Dziczek 12 Referee: Alessandro Prontera ................................................................. Bologna in play Reggina ................................................................. Virtus Entella in play Pisa ................................................................. Pordenone (18:00) Monza ................................................................. Wednesday, October 28 fixtures (CET/GMT) Torino v Lecce (1400/1300) Cagliari v Cremonese (1430/1330) Cosenza v Monopoli (1500/1400) Cittadella v Spezia (1500/1400) Brescia v Perugia (1600/1500) Benevento v Empoli (1600/1500) Genoa v Catanzaro (1700/1600) Hellas Verona v Venezia (1700/1600) Crotone v SPAL (1700/1600) Parma v Pescara (1800/1700) Udinese v Vicenza (1800/1700) Fiorentina v Calcio Padova (1800/1700)