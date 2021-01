Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Atalanta (2) 3 Scorers: B. Djimsiti 7, R. Malinovskyi 37, A. Miranchuk 57 Red card: Palomino 53 Yellow card: Romero 11, Malinovskyi 16 Missed penalty: D. Zapata 67 Subs used: de Roon 59 (Miranchuk), Zapata 59 (Malinovskyi), Rafael Tolói 63 (Muriel), Caldara 88 (Mæhle) Lazio (2) 2 Scorers: V. Muriqi 17, F. Acerbi 34 Yellow card: Patric 21, Fares 22, Escalante 56 Subs used: Parolo 46 (Patric), Lazzari 46 (Fares), Correa 62 (Escalante), Immobile 71 (Hoedt), Lulić 81 (Andreas Pereira) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Juventus (2) 4 Scorers: Morata 16pen, G. Frabotta 33, D. Kulusevski 78, F. Chiesa 90+4 Yellow card: Chiesa 81, Rabiot 85 Subs used: Di Pardo 46 (Bernardeschi), Chiesa 67 (Morata), Alex Sandro 67 (Frabotta), Da Graca 83 (Demiral), McKennie 87 (Fagioli) SPAL (0) 0 Yellow card: Sernicola 50, Valoti 80 Subs used: Tomović 46 (Vicari), Sala 46 (Ranieri), Moro 66 (Floccari), Valoti 66 (Salvatore Esposito), Viviani 86 (Missiroli) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Napoli v Spezia (2100/2000)