Feb 20 (OPTA) - Results and fixtures for the Coupe de France on Saturday (start times are CET) 32nd Finals ---------------------------------------------------- Fleury 91 v Annecy in play Montagnarde (1) 4 Stade Briochin (1) 3 .... full-time: 1-1 penalties: 3-2 Montagnarde win 4-3 on penalties Loon-Plage (0) 0 Boulogne (1) 3 Red Star v Quevilly-Rouen in play Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Aubagne v Lège-Cap-Ferret (1300/1200) Rumilly Vallières v Prix-lès-Mézières (1330/1230) Guichen v Saumur (1330/1230) Aire-Sur-La-Lys v Beauvais (1330/1230) Olympique d'Alès v Fabrègues (1400/1300) Le Puy Foot v Chamalières (1400/1300) Canet Roussillon v Stade Poitevin (1400/1300) Schiltigheim v Sedan (1400/1300) Les Herbiers v Châteaubriant (1400/1300) Saint-Brice v Gazélec Ajaccio (1400/1300) Mâcon v Saint-Louis Neuweg (1500/1400) Thursday, February 25 fixtures (CET/GMT) Romorantin v Mtsapéré (1400/1300)