UPDATE 2-DFB Pokal Summaries

Feb 2 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Tuesday (start times are CET) 3rd Round ................................................................. Rot-Weiss Essen (0) 2 Scorers: O. Kefkir 108, S. Engelmann 117 Yellow card: Engelmann 120 Subs used: Kefkir 62 (Condé), Hildebrandt 62 (Young), Neuwirt 79 (Grund), Platzek 105 (Kehl-Gómez), Harenbrock 105 (Plechaty) Bayer Leverkusen (0) 1 Scorers: L. Bailey 105 Yellow card: Palacios 13, Bailey 81 Subs used: Diaby 44 (Bellarabi), Wendell 46 (Schick), Wirtz 46 (Palacios), Frimpong 114 (Bailey) At full time: 0-0 After extra time: 2-1 Referee: Daniel Schlager ................................................................. Holstein Kiel in play Darmstadt 98 ................................................................. Borussia Dortmund in play Paderborn ................................................................. Werder Bremen in play Greuther Fürth ................................................................. Wednesday, February 3 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Bochum (1830/1730) Wolfsburg v Schalke 04 (1830/1730) Jahn Regensburg v Köln (2045/1945) Stuttgart v Borussia M'gladbach (2045/1945)