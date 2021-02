UPDATE 2-England in India 2021 Scoreboard

Feb 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the second day of 3rd test between India and England on Thursday at Ahmedabad, India India win by 10 wickets England 1st innings Zak Crawley lbw Axar Patel 53 Dominic Sibley c Rohit Sharma b Ishant Sharma 0 Jonny Bairstow lbw Axar Patel 0 Joe Root lbw Ravichandran Ashwin 17 Ben Stokes lbw Axar Patel 6 Ollie Pope b Ravichandran Ashwin 1 Ben Foakes b Axar Patel 12 Jofra Archer b Axar Patel 11 Jack Leach c Cheteshwar Pujara b Ravichandran Ashwin 3 Stuart Broad c Jasprit Bumrah b Axar Patel 3 James Anderson Not Out 0 Extras 1b 2lb 3nb 0pen 0w 6 Total (48.4 overs) 112 all out Fall of Wickets : 1-2 Sibley, 2-27 Bairstow, 3-74 Root, 4-80 Crawley, 5-81 Pope, 6-81 Stokes, 7-93 Archer, 8-98 Leach, 9-105 Broad, 10-112 Foakes Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ishant Sharma 5 1 26 1 5.20 2nb Jasprit Bumrah 6 3 19 0 3.17 1nb Axar Patel 21.4 6 38 6 1.75 Ravichandran Ashwin 16 6 26 3 1.62 .............................................................. India 1st innings Rohit Sharma lbw Jack Leach 66 Shubman Gill c Zak Crawley b Jofra Archer 11 Cheteshwar Pujara lbw Jack Leach 0 Virat Kohli b Jack Leach 27 Ajinkya Rahane lbw Jack Leach 7 Rishabh Pant c Ben Foakes b Joe Root 1 Ravichandran Ashwin c Zak Crawley b Joe Root 17 Washington Sundar b Joe Root 0 Axar Patel c Dominic Sibley b Joe Root 0 Ishant Sharma Not Out 10 Jasprit Bumrah lbw Joe Root 1 Extras 2b 2lb 0nb 0pen 1w 5 Total (53.2 overs) 145 all out Fall of Wickets : 1-33 Gill, 2-34 Pujara, 3-98 Kohli, 4-114 Rahane, 5-115 Sharma, 6-117 Pant, 7-125 Sundar, 8-125 Patel, 9-134 Ashwin, 10-145 Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 13 8 20 0 1.54 Stuart Broad 6 1 16 0 2.67 Jofra Archer 5 2 24 1 4.80 Jack Leach 20 2 54 4 2.70 Ben Stokes 3 0 19 0 6.33 1w Joe Root 6.2 3 8 5 1.26 .................................................................. England 2nd innings Zak Crawley b Axar Patel 0 Dominic Sibley c Rishabh Pant b Axar Patel 7 Jonny Bairstow b Axar Patel 0 Joe Root lbw Axar Patel 19 Ben Stokes lbw Ravichandran Ashwin 25 Ollie Pope b Ravichandran Ashwin 12 Ben Foakes lbw Axar Patel 8 Jofra Archer lbw Ravichandran Ashwin 0 Jack Leach c Ajinkya Rahane b Ravichandran Ashwin 9 Stuart Broad Not Out 1 James Anderson c Rishabh Pant b Washington Sundar 0 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (30.4 overs) 81 all out Fall of Wickets : 1-0 Crawley, 2-0 Bairstow, 3-19 Sibley, 4-50 Stokes, 5-56 Root, 6-66 Pope, 7-68 Archer, 8-80 Foakes, 9-80 Leach, 10-81 Anderson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Axar Patel 15 0 32 5 2.13 Ravichandran Ashwin 15 3 48 4 3.20 Washington Sundar 0.4 0 1 1 1.50 ...................................... India 2nd innings Rohit Sharma Not Out 25 Shubman Gill Not Out 15 Extras 8b 1lb 0nb 0pen 0w 9 Total (7.4 overs) 49-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jack Leach 4 1 15 0 3.75 Joe Root 3.4 0 25 0 6.82 ..................................... Umpire Anil Chaudhary Umpire Nitin Menon Video Chettithody Shamsuddin Match Referee Javagal Srinath