UPDATE 2-England in South Africa November/December 2020 Scoreboard

Nov 29 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd t20i between South Africa and England on Sunday at Paarl, South Africa England win by 4 wickets South Africa 1st innings Temba Bavuma b Jofra Archer 13 Quinton de Kock c Tom Curran b Chris Jordan 30 Reeza Hendricks b Adil Rashid 16 Faf du Plessis st Jos Buttler b Adil Rashid 11 Rassie van der Dussen Not Out 25 Heinrich Klaasen c Ben Stokes b Tom Curran 7 George Linde Run Out Ben Stokes 29 Kagiso Rabada Not Out 5 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 9w 10 Total (20.0 overs) 146-6 Fall of Wickets : 1-33 Bavuma, 2-48 de Kock, 3-65 Hendricks, 4-75 du Plessis, 5-95 Klaasen, 6-139 Linde Did Not Bat : Ngidi, Nortje, Shamsi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sam Curran 2 0 24 0 12.00 Jofra Archer 4 0 18 1 4.50 1w Tom Curran 4 0 37 1 9.25 1w Chris Jordan 4 0 29 1 7.25 1w Adil Rashid 4 0 23 2 5.75 1w Ben Stokes 2 0 14 0 7.00 1w ......................................................... England 1st innings Jason Roy c Heinrich Klaasen b Lungi Ngidi 14 Jos Buttler b Tabraiz Shamsi 22 Dawid Malan c Reeza Hendricks b Lungi Ngidi 55 Jonny Bairstow c Reeza Hendricks b Tabraiz Shamsi 3 Ben Stokes c Quinton de Kock b Tabraiz Shamsi 16 Eoin Morgan Not Out 26 Sam Curran b Kagiso Rabada 1 Chris Jordan Not Out 3 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 3w 7 Total (19.5 overs) 147-6 Fall of Wickets : 1-25 Roy, 2-51 Buttler, 3-55 Bairstow, 4-83 Stokes, 5-134 Malan, 6-144 Curran Did Not Bat : Curran, Archer, Rashid Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex George Linde 4 0 27 0 6.75 1w Kagiso Rabada 3.5 0 25 1 6.52 Anrich Nortje 4 0 21 0 5.25 Lungi Ngidi 4 0 51 2 12.75 2w Tabraiz Shamsi 4 0 19 3 4.75 ................................. Umpire Adrian Holdstock Umpire Shaun George Video Allahudien Paleker Match Referee Andrew Pycroft