Aug 27 (OPTA) - Scoreboard at close of play of between Durham and Lancashire on Thursday at Chester-le-Street, England Lancashire Lightning win by 27 runs Lancashire 1st innings Alex Davies b Matthew Potts 65 Keaton Jennings b Nathan Rimmington 108 Steven Croft c Brydon Carse b Mark Wood 2 Dane Vilas Not Out 3 Josh Bohannon Not Out 2 Extras 0b 3lb 4nb 0pen 3w 10 Total (20.0 overs) 190-3 Fall of Wickets : 1-170 Davies, 2-184 Jennings, 3-186 Croft Did Not Bat : Jones, Lamb, Hartley, Bailey, Hurt, Parkinson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mark Wood 4 0 24 1 6.00 Matthew Potts 3 0 35 1 11.67 1w Brydon Carse 2 0 19 0 9.50 1w 1nb Nathan Rimmington 4 0 42 1 10.50 1w Liam Trevaskis 4 0 32 0 8.00 Paul Coughlin 1 0 16 0 16.00 1nb Scott Steel 2 0 19 0 9.50 ........................................................... Durham 1st innings Scott Steel b Tom Bailey 1 Alex Lees c Liam Hurt b Matthew Parkinson 51 Graham Clark Run Out Rob Jones 5 David Bedingham st Alex Davies b Steven Croft 33 Stuart Poynter c Liam Hurt b Danny Lamb 8 Brydon Carse c Josh Bohannon b Tom Bailey 35 Paul Coughlin c Josh Bohannon b Matthew Parkinson 10 Liam Trevaskis Not Out 9 Mark Wood Not Out 6 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 1w 5 Total (20.0 overs) 163-7 Fall of Wickets : 1-3 Steel, 2-11 Clark, 3-75 Bedingham, 4-91 Poynter, 5-106 Lees, 6-138 Coughlin, 7-155 Carse Did Not Bat : Potts, Rimmington Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Steven Croft 2 0 7 1 3.50 Tom Bailey 3 0 22 2 7.33 1w Liam Hurt 3 0 29 0 9.67 1nb Danny Lamb 4 0 27 1 6.75 Tom Hartley 4 0 40 0 10.00 Matthew Parkinson 4 0 36 2 9.00 .................................. Umpire Steve O'Shaughnessy Umpire Neil Pratt Match Referee William Smith Home Scorer William Dobson Away Scorer Graham Maddison