UPDATE 2-Eredivisie Results

Dec 20 (OPTA) - Results and fixtures for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Vitesse (1) 1 Feyenoord (0) 0 ADO Den Haag (0) 2 Ajax (4) 4 Heerenveen v Heracles in play AZ v Willem II (16:45) Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v RKC Waalwijk (1630/1530) Emmen v Utrecht (1845/1745) PSV v VVV (2000/1900) Twente v Sparta Rotterdam (2100/2000) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) AZ v Vitesse (1630/1530) Willem II v Ajax (1845/1745) Groningen v Heracles (2000/1900) ADO Den Haag v PEC Zwolle (2000/1900) Feyenoord v Heerenveen (2100/2000)