Dec 23 (OPTA) - Results and fixtures for the Eredivisie on Wednesday (start times are CET) AZ (2) 3 Vitesse (0) 1 Willem II (0) 1 Ajax (1) 1 Groningen v Heracles in play ADO Den Haag v PEC Zwolle in play Feyenoord v Heerenveen (21:00) Sunday, December 27 fixtures (CET/GMT) Utrecht v AZ (1430/1330)