UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Vitesse (0) 2 Scorers: O. Darfalou 72, A. Broja 83 Subs used: Darfalou 63 (Tronstad), Bruns 76 (Openda), Buitink 86 (Broja), Vroegh 87 (Tannane) Fortuna Sittard (0) 0 Yellow card: Janssen 67, Jach 82, Rienstra 92 Subs used: Lisandro Semedo 70 (Polter), Jach 70 (Janssen), Moutoussamy 85 (Smeets) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Groningen in play Willem II ................................................................. Feyenoord (0) 1 Scorers: L. Geertruida 65 Yellow card: Wehrmann 67 Subs used: Narsingh 70 (Linssen), Bannis 84 (Jørgensen), Eric Botteghin 92 (Wehrmann) Utrecht (0) 1 Scorers: M. van der Maarel 50 Yellow card: van der Maarel 64 Subs used: Elia 69 (Mahi), Mokono 79 (van der Maarel), Boussaid 79 (Ramselaar), Emanuelson 86 (van de Streek) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Heracles (16:45) AZ ................................................................. PSV (20:00) Sparta Rotterdam ................................................................. Friday, December 4 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Emmen (2000/1900)