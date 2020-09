UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Sep 12 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Heerenveen (1) 2 Scorers: L. Woudenberg 22, P. Bochniewicz 75 Yellow card: Meier 17, van der Heide 68 Subs used: Akujobi 46 (Dresevic), Dewaele 72 (Driouech), Hajal 74 (Meier) Willem II (0) 0 Yellow card: Pol Llonch 19, Nelom 32, Sağlam 44 Subs used: van den Bogert 58 (Köhlert), Gladon 75 (Köhn), Spieringhs 87 (Saddiki), Dahlhaus 87 (Sağlam) Attendance: 4,000 Referee: Richard Martens ................................................................. PEC Zwolle (0) 0 Yellow card: Huiberts 16, Kersten 50, van Polen 78 Subs used: Saymak 61 (Leemans), Reijnders 74 (van Duinen) Feyenoord (1) 2 Scorers: S. Berghuis 5, S. Berghuis 68pen Yellow card: Toornstra 90 Subs used: Johnston 82 (Nieuwkoop), Boženík 82 (Jørgensen), Toornstra 85 (Kökçü) Attendance: 2,993 Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Twente in play Fortuna Sittard ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (CET/GMT) Emmen v VVV (1215/1015) Heracles v ADO Den Haag (1430/1230) Sparta Rotterdam v Ajax (1430/1230) Groningen v PSV (1645/1445) RKC Waalwijk v Vitesse (1645/1445)