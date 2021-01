UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Jan 23 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) ADO Den Haag (0) 0 Yellow card: Kishna 86, Kramer 92 Subs used: Bourard 46 (Gomelt), Ćatić 70 (Rațiu), Kishna 74 (Besuijen) Emmen (0) 0 Subs used: Jansen 75 (de Vos), Laursen 81 (Ben Moussa), Veendorp 83 (Bijl) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Vitesse (1) 1 Scorers: R. Bazoer 36 Yellow card: Tannane 73, Vroegh 79 Subs used: Touré 65 (Broja), Vroegh 66 (Bruns), Huisman 85 (Tannane), Darfalou 85 (Openda) Groningen (0) 0 Yellow card: El Messaoudi 45, da Cruz 58 Subs used: Suslov 69 (da Cruz), van Hintum 78 (te Wierik), Lundqvist 78 (Matusiwa), Schreck 79 (Dankerlui), Joosten 85 (El Messaoudi) Referee: Björn Kuipers ................................................................. PSV in play RKC Waalwijk ................................................................. Heracles (21:00) Heerenveen ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v Ajax (1215/1115) Twente v VVV (1430/1330) Utrecht v Sparta Rotterdam (1430/1330) Feyenoord v AZ (1645/1545) Tuesday, January 26 fixtures (CET/GMT) PEC Zwolle v Heracles (1845/1745) Emmen v PSV (2000/1900) Groningen v ADO Den Haag (2100/2000) Wednesday, January 27 fixtures (CET/GMT) AZ v Utrecht (1845/1745) RKC Waalwijk v Fortuna Sittard (2000/1900) VVV v Vitesse (2000/1900) Heerenveen v Feyenoord (2100/2000) Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Twente (1845/1745) Ajax v Willem II (2100/2000)