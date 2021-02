UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) PEC Zwolle (0) 1 Scorers: M. Saymak 72 Subs used: Saymak 46 (Kersten), Ghoochannejhad 65 (Buitink), Pherai 65 (Huiberts) RKC Waalwijk (1) 1 Scorers: A. Touba 4 Subs used: Stokkers 62 (Sow), John 76 (van der Venne), Azhil 85 (Tahiri) Referee: Björn Kuipers ................................................................. Emmen (0) 0 Subs used: Rhyner 65 (Cavlan), Laursen 75 (Vlak), Bernadou 86 (Ben Moussa), de Vos 86 (van Rhijn) AZ (0) 1 Scorers: Y. Sugawara 71 Yellow card: Chatzidiakos 42 Subs used: Reijnders 91 (Guðmundsson) Referee: Pol van Boekel ................................................................. PSV (16:30) Twente ................................................................. Heerenveen (16:30) Vitesse ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Ajax v Utrecht (1215/1115)-postponed Groningen v Feyenoord (1430/1330)-postponed Willem II v ADO Den Haag (1430/1330)-postponed VVV v Sparta Rotterdam (1645/1545)-postponed