UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Dec 23 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Wednesday (start times are CET) AZ (2) 3 Scorers: J. Karlsson 5, M. Boadu 40, F. Druijf 75 Subs used: Aboukhlal 53 (Letschert), Druijf 75 (Boadu), Evjen 82 (Karlsson) Vitesse (0) 1 Scorers: L. Openda 46 Subs used: Bruns 23 (Tronstad), Buitink 69 (Bazoer), Broja 79 (Openda), Manhoef 79 (Wittek) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Willem II (0) 1 Scorers: K. Wriedt 54 Subs used: Sağlam 40 (Holmén), Köhlert 81 (Nunnely), Romeny 82 (Spieringhs), Yeboah 89 (Trésor) Ajax (1) 1 Scorers: Antony 4 Yellow card: Antony 66 Subs used: Ekkelenkamp 58 (Klaassen), Promes 68 (Labyad), Rensch 83 (Klaiber) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Groningen in play Heracles ................................................................. ADO Den Haag in play PEC Zwolle ................................................................. Feyenoord (21:00) Heerenveen ................................................................. Sunday, December 27 fixtures (CET/GMT) Utrecht v AZ (1430/1330)