UPDATE 2-Eredivisie Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Feyenoord (0) 0 Subs used: Berghuis 62 (Narsingh), Eric Botteghin 62 (Nieuwkoop), Azarkan 81 (Spajić), Bannis 88 (Malacia) Heracles (0) 0 Yellow card: Knoester 29, Schoofs 35, Bakış 56, Bakış 66 (2nd), Breukers 92 Subs used: Bijleveld 81 (de la Torre), Szőke 84 (Vloet) Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. AZ (1) 1 Scorers: T. Koopmeiners 21 Yellow card: Midtsjø 8, Midtsjø 57 (2nd), Martins Indi 78, Martins Indi 85 (2nd), Stengs 91, Wijndal 95, Koopmeiners 95 Subs used: Aboukhlal 62 (Karlsson), Druijf 76 (de Wit) Groningen (0) 2 Scorers: A. El Messaoudi 69, A. El Messaoudi 74 Red card: El Hankouri 95 Yellow card: Joosten 79 Subs used: Balk 46 (Suslov), Lundqvist 84 (Larsen), El Hankouri 84 (Joosten), Dammers 94 (Gudmundsson) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Utrecht in play ADO Den Haag ................................................................. Heerenveen (16:45) PSV ................................................................. Friday, December 11 fixtures (CET/GMT) Heracles v Fortuna Sittard (2000/1900)