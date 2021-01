Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Thursday (start times are CET) Sparta Rotterdam (0) 0 Yellow card: Abels 93 Subs used: Gravenberch 65 (Engels), Mijnans 74 (Duarte), Duarte 80 (Auassar), Burger 80 (Smeets) Twente (0) 0 Subs used: Abass 74 (Narsingh), van Leeuwen 89 (Menig), Bosch 89 (Ilić) Referee: Edwin van de Graaf ................................................................. Ajax (0) 3 Scorers: D. Klaassen 51, B. Brobbey 83, D. Tadić 87 Yellow card: Schuurs 89, Blind 92 Subs used: Tadić 46 (Promes), Martínez 71 (Tagliafico), Schuurs 71 (Timber), David Neres 75 (Antony), Brobbey 82 (Mazraoui) Willem II (0) 1 Scorers: V. Pavlidis 62 Subs used: Selahi 84 (Spieringhs), Trésor 84 (Nunnely), van der Heijden 88 (Peters) Referee: Siemen Mulder ................................................................. Saturday, January 30 fixtures (CET/GMT) Heracles v Groningen (1630/1530) Utrecht v PEC Zwolle (1845/1745) Fortuna Sittard v VVV (2000/1900) Vitesse v RKC Waalwijk (2100/2000) Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Twente v Heerenveen (1215/1115) Feyenoord v PSV (1430/1330) Willem II v Emmen (1430/1330) AZ v Ajax (1645/1545) ADO Den Haag v Sparta Rotterdam (1645/1545)